Павленко (Кириленко / Кириченко /) Александра Семионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1785
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1803г.лист № 875,зап.№ 7 ( о браке ),ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Бракосочетание
02.02.1803
Муж: Павленко Сидор
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф-0137-1012-1214(нач.) м/к 1803г.Лист № 875,зап.№ 7.
Смерть
Неизвестно