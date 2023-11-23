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Закедский Константин Павлов

Место рождения

село Закедье, Ростовского уезда

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Закедский Константин Павлович (1813 — ?) Родился в семье дьячка села Закедье Ростовского уезда Павла Яковлевича. Обучался до нижнего отделения уездного училища. С 1828 года состоял послушником в Росто... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Троицкого в Бору Ростовского уезда,
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Троицкого в Бору Ростовского уезда,
Образование
Неизвестно
Обучался до нижнего отделения уездного училища
Работа или профессия
С 1828
состоял послушником в Ростовском Борисоглебском монастыре
Работа или профессия
29.09.1831
определен пономарем к церкви села Троицкого в Бору Ростовского уезда, в стихарь посвящен, грамоту имеет
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Закедская) Александра Константинова

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Троицкий Николай Константинов

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Троицкий Николай Константинович (1836 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Космодемьянского Ярославского уезда. Жена его Мария Ивановна (1842-24.05.1910)1 , дочь священника... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Закедский Иоанн Константинов

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Закедский Иоанн Константинович (1838 — 1909) Родился 1 июля 1838 года в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Константина Закедского. Окончил курс учения в Ярославской духовной Семина... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Закедский Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Закедская) Мария Константинова

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Закедская) Клавдия Константинова

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Закедский Михаил Константинов

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Закедский Александр Константинов

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
04.02.1854

Дочь: (Закедская) Мария Константинова

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
04.02.1854

Дочь: (Закедская) Анисья Константинова

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Закедский, мл. Михаил Константинов

Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Смерть
Неизвестно

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