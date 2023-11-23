Закедский Константин Павлов
Место рождениясело Закедье, Ростовского уезда
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Закедская) Александра Константинова
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Сын: Троицкий Николай Константинов
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Сын: Закедский Иоанн Константинов
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Сын: Закедский Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Дочь: (Закедская) Мария Константинова
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Дочь: (Закедская) Клавдия Константинова
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Сын: Закедский Михаил Константинов
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Сын: Закедский Александр Константинов
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Дочь: (Закедская) Мария Константинова
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Дочь: (Закедская) Анисья Константинова
Мать ребёнка: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова