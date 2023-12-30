Шерстянкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
30.04.1908
Рождённыя 26 апрѣля 1908 года Алѣксандра. родитѣли Уральскаго войска Котѣльновскаго посёлка Казакъ Василiй Нѣстѣровъ Чесноковъ и законныя жѣна аго Феоктиста Иванова Таинство совѣршилъ Иеромонахъ Исаа... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: Шерстянкина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Шерстянкина Васса Васильевна
Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область