Шерстянкин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина Васса Васильевна

Восприемник
30.04.1908
Рождённыя 26 апрѣля 1908 года Алѣксандра. родитѣли Уральскаго войска Котѣльновскаго посёлка Казакъ Василiй Нѣстѣровъ Чесноковъ и законныя жѣна аго Феоктиста Иванова Таинство совѣршилъ Иеромонахъ Исаа... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: Шерстянкина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Шерстянкина Васса Васильевна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

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