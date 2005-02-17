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Пяткова Екатерина Юрьевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

17.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2005

Отец: Пятков Юрий Владимирович

Мать: Сабанова Татьяна Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
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