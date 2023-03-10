Гавриков Борис Львов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Лев Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Борисова
Мать ребёнка: Гаврикова Аграфена Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Спиридон Борисов
Мать ребёнка: Гаврикова Аграфена Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Анастасия Борисова
Мать ребёнка: Гаврикова Аграфена Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно