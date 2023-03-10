Гавриков Борис Львов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Борис Львов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Лев Иванов

Мать: Гаврикова Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Борисова

Мать ребёнка: Гаврикова Аграфена Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Спиридон Борисов

Мать ребёнка: Гаврикова Аграфена Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврикова Анастасия Борисова

Мать ребёнка: Гаврикова Аграфена Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Аграфена Осипова

Смерть
Неизвестно
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