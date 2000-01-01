Кислицына (Веретеникова) Агафея Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Веретеникова) Агафея Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кислицын Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Кислицын Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кислицын Евсей Леонтиевич

Отец ребёнка: Кислицын Леонтий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Леонтий Никитович

Смерть
После 1763
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