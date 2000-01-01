Кислицына (Веретеникова) Агафея Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кислицын Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Кислицын Леонтий Никитович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кислицын Евсей Леонтиевич
Отец ребёнка: Кислицын Леонтий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763