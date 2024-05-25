Юрина (Полушкина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1891
Дата смерти05.05.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1891
Отец: Полушкин Петр Федорович
Мать: Полушкина Прасковья
Бракосочетание
27.01.1914
Муж: Юрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кабатеева (Юрина) Мария
Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1922
Дочь: Железнова (Юрина) Евдокия
Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич
село Заборовка Сызранский район Куйбышевская область
Смерть
05.05.1965
Сызрань, Сызрань, Самарская область