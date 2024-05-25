Юрина (Полушкина) Анна Петровна ?.12.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрина (Полушкина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1891

Дата смерти

05.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1891

Отец: Полушкин Петр Федорович

Мать: Полушкина Прасковья

Бракосочетание
27.01.1914

Муж: Юрин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кабатеева (Юрина) Мария

Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1922

Дочь: Железнова (Юрина) Евдокия

Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич

село Заборовка Сызранский район Куйбышевская область
Смерть
05.05.1965
Сызрань, Сызрань, Самарская область

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