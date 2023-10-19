Федосов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти10.12.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Федосова Галина
Калужская область, Сухиничский район, д. Глазово
Рождение ребёнка
1918
Сын: Федосов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Федосова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Федосова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова Полина
Мать ребёнка: Федосова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Федосова Галина
Смерть
10.12.1917