Федосов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

10.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Федосов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Федосова Галина

Калужская область, Сухиничский район, д. Глазово
Рождение ребёнка
1918

Сын: Федосов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Федосова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Федосова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Полина

Мать ребёнка: Федосова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Федосова Галина

Смерть
10.12.1917
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