Белуш Кирил
Место рожденияРаховец
Дата рождения1900
Дата смерти27.12.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Белуш Александр
Раховец
Рождение ребёнка
1933
Сын: Белуш Николай
Мать ребёнка: Белуш Александра Александровна
Раховец
Рождение ребёнка
15.10.1947
Дочь: Белуш Елена
Мать ребёнка: Белуш Александра Александровна
Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белуш Сергей
Мать ребёнка: Белуш Александра Александровна
Раховец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1953
Похороны
Неизвестно
Раховец