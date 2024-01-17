Белуш Кирил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белуш Кирил

Место рождения

Раховец

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Белуш Александр

Мать: не указана

Раховец
Рождение ребёнка
1933

Сын: Белуш Николай

Мать ребёнка: Белуш Александра Александровна

Раховец
Рождение ребёнка
15.10.1947

Дочь: Белуш Елена

Мать ребёнка: Белуш Александра Александровна

Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белуш Сергей

Мать ребёнка: Белуш Александра Александровна

Раховец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белуш Александра Александровна

Смерть
27.12.1953
Похороны
Неизвестно
Раховец
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