Гладкий Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Младший брат деда Коли По моему он хорошо рисовал Правда: он пошел на войну, они сбежали/потерялись, вернулись домой. Им сказали что их посадят (типо дезертиры), их прятали Пацаны носили им еду, НКВДэ... Показать все
Смерть
Неизвестно