Гладкий Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкий Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Младший брат деда Коли По моему он хорошо рисовал Правда: он пошел на войну, они сбежали/потерялись, вернулись домой. Им сказали что их посадят (типо дезертиры), их прятали Пацаны носили им еду, НКВДэ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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