Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Андрей

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Таранова) Екатерина

Отец ребёнка: Таранов Андрей

Рождение ребёнка
1858

Сын: Таранов Иван

Отец ребёнка: Таранов Андрей

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Таранова) Елена

Отец ребёнка: Таранов Андрей

Рождение ребёнка
1861

Сын: Таранов Иосиф

Отец ребёнка: Таранов Андрей

Рождение ребёнка
20.03.1870

Сын: Таранов Яков

Отец ребёнка: Таранов Андрей

Смерть
После 1870

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