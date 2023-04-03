Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Андрей
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Таранова) Екатерина
Отец ребёнка: Таранов Андрей
Рождение ребёнка
1858
Сын: Таранов Иван
Отец ребёнка: Таранов Андрей
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Таранова) Елена
Отец ребёнка: Таранов Андрей
Рождение ребёнка
1861
Сын: Таранов Иосиф
Отец ребёнка: Таранов Андрей
Рождение ребёнка
20.03.1870
Сын: Таранов Яков
Отец ребёнка: Таранов Андрей
Смерть
После 1870