Цыганкова (Иванова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганкова (Иванова) Александра Ивановна

Цыганкова (Иванова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Селищева Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.12.1930

Сын: Цыганков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.04.1936

Дочь: Шихмарева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.05.1945

Дочь: Архипова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Цыганков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Михаил Дмитриевич

Смерть
1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close