Цыганкова (Иванова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Иванов Иван
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Селищева Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.12.1930
Сын: Цыганков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.04.1936
Дочь: Шихмарева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.05.1945
Дочь: Архипова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Цыганков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Цыганков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956