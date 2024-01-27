Рябинин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1917
Отец: Рябинин Андрей
Рождение ребёнка
19.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябинина Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
22.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябинина Варвара Емельяновна
Смерть
Неизвестно