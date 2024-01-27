Рябинин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябинин Михаил Андреевич

Рябинин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1917

Отец: Рябинин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябинина Варвара Емельяновна

Рождение ребёнка
22.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябинина Варвара Емельяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close