Чередов Леонтий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Чередов Леонтий Сергеев
Мать: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Чередов Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Феоктиста Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Чередов Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Арина Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно