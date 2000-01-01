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Чередов Леонтий Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Чередов Леонтий Сергеев

Мать: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Чередов Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Феоктиста Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чередов Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Арина Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чередов Роман Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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