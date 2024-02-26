Василий Григорьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Отец: Григорий
Мать: Авдотья Данилова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрестина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Евдокея Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Хрестина
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Осип Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Хрестина
Смерть
До 1744