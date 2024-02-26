Василий Григорьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Григорьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

До 1680 г.р.

Мать

Около 1661 г.р.

Жена

До 1707 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: Григорий

Мать: Авдотья Данилова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрестина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Евдокея Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Хрестина

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Осип Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Хрестина

Смерть
До 1744

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