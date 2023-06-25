Концевич Фома Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концевич Фома Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Концевич Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Константин Фомич

Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Георгий Фомич

Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Николай Фомич

Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Концевич Анна Фоминична

Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Степан Фомич

Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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