Концевич Фома Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Концевич Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Константин Фомич
Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Концевич Анна Фоминична
Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно