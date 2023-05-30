Видникевич ИМЯ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ДОЧЬ
Отец ребёнка: Видникевич Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ДОЧЬ
Отец ребёнка: Видникевич Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Живет в ЛУнинце с женой, мы были несколько раз у них, надо найти фотографии