Видникевич ИМЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видникевич ИМЯ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ДОЧЬ

Отец ребёнка: Видникевич Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ДОЧЬ

Отец ребёнка: Видникевич Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видникевич Григорий Михайлович

Живет в ЛУнинце с женой, мы были несколько раз у них, надо найти фотографии

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