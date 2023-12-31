Белоусов Андрей Антонов
Место рожденияс. Борщевая слобода
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Белоусов Антон
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1817
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1821
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1824
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1832
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
04.04.1835
с. Борщевая слобода
Смерть
Неизвестно