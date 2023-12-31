Белоусов Андрей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Андрей Антонов

Белоусов Андрей Антонов

Место рождения

с. Борщевая слобода

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Белоусов Антон

Мать: не указана

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1817

Сын: Белоусов Дмитрий Андрей

Мать ребёнка: не указана

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1821

Сын: Белоусов Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1824

Сын: Белоусов Тимофей Андреев

Мать ребёнка: не указана

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1832

Сын: Белоусов Федор Андреев

Мать ребёнка: не указана

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
04.04.1835

Сын: Белоусов Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

с. Борщевая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close