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Коверко Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

18.02.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1928

Дочь: Коверко Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Коверко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
16.10.1929

Дочь: Коверко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Коверко Мария Даниловна

Смерть
18.02.1963

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