Коверко Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти18.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1928
Дочь: Коверко Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Коверко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
16.10.1929
Дочь: Коверко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Коверко Мария Даниловна
Смерть
18.02.1963