Саранцева (Перфилова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
02.10.1896
Рождение ребёнка
02.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.
Дочь: Саранцева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.
Сын: Саранцев Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1912 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Брат-близнец Карп.
Рождение ребёнка
12.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Сестра-близнец Параскева.
Рождение ребёнка
27.08.1915 ст.
Сын: Саранцев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович
Смерть
Неизвестно