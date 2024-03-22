Саранцева (Перфилова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаранцева (Перфилова) Наталья Петровна

Саранцева (Перфилова) Наталья Петровна

Место рождения

Ржавец, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржавец, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.10.1896

Муж: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1898 ст.

Сын: Саранцев ? Васильевич

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Дочь: Саранцева Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.

Сын: Саранцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.

Сын: Саранцев Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1909 ст.

Сын: Саранцев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.10.1912 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Брат-близнец Карп.
Рождение ребёнка
12.10.1912 ст.

Сын: Саранцев Карп Васильевич

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Сестра-близнец Параскева.
Рождение ребёнка
27.08.1915 ст.

Сын: Саранцев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Саранцев Василий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close