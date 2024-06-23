Кондратьев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1900
Дата смерти24.07.1964
ПолМужской
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенёва (Кондратьева) Мария
Мать ребёнка: Кондратьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратьева Анна
Рождение ребёнка
08.06.1931
Дочь: Мухина (Кондратьев) Надежда
Мать ребёнка: Кондратьева Анна
Смерть
24.07.1964
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район