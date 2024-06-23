Кондратьев Трофим 02.08.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1900

Дата смерти

24.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900

Отец: Кандратьев Семён Михайлович

Мать: Кандратьева Аграфена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенёва (Кондратьева) Мария

Мать ребёнка: Кондратьева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Анна

Рождение ребёнка
08.06.1931

Дочь: Мухина (Кондратьев) Надежда

Мать ребёнка: Кондратьева Анна

Смерть
24.07.1964
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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