Симонова Антонина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Сын: Симонов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Симонова Галина Петровна
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1941
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1950
Сын: Симонов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно