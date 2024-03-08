Тарантаев Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарантаев Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ветрова, Савинская волость, Гжатский уезд
Упоминание
20.12.1925
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Упоминается в записи о смерти своего сына Владимира 3½ лет в метрике местной церкви: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/495291#342
Смерть
Неизвестно

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