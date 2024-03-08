Тарантаев Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ветрова, Савинская волость, Гжатский уезд
Упоминание
20.12.1925
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Упоминается в записи о смерти своего сына Владимира 3½ лет в метрике местной церкви: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/495291#342
Смерть
Неизвестно