Улейчик Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпуть Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Улейчик Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улейчик Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Улейчик Григорий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Улейчик Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Улейчик Григорий Иосифович
Смерть
Неизвестно