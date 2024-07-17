Улейчик Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпуть Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Улейчик Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улейчик Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Улейчик Григорий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Улейчик Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Улейчик Григорий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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