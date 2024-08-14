Жаворонков Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Феоктист Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Миртрофан Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Ефим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Лаврентий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Жаворонков Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно