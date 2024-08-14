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Жаворонков Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Феоктист Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Миртрофан Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Ефим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Лаврентий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Жаворонков Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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