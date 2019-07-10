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Михайлов Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1959

Дата смерти

10.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1959

Отец: Михайлов Иван Дмитриевич

Мать: Михайлова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1982

Дочь: Гельфанова Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.07.2019
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Умер рядом с садом, в дороге, в поле. Тело обнаружили более чем через неделю.
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