Михайлов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1959
Дата смерти10.07.2019
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1959
Рождение ребёнка
21.01.1982
Дочь: Гельфанова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.07.2019
Умер рядом с садом, в дороге, в поле. Тело обнаружили более чем через неделю.