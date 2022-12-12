Шаламов Варлам Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Варлам Тихонович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.06.1907

Дата смерти

17.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1907 по 1924
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1924 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
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