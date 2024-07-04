Бурцева (Кузина) Антонина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Кузин Владимир Тихонович
Мать: Кузина Нюра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурцев Николай
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Макарова (Бурцева) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Бурцев Николай
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Ларина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бурцев Николай