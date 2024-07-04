Бурцева (Кузина) Антонина Владимировна 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурцева (Кузина) Антонина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кузин Владимир Тихонович

Мать: Кузина Нюра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Николай

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Макарова (Бурцева) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Бурцев Николай

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Ларина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бурцев Николай

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