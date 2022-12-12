Цыркулёва (Кузьмина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыркулёва (Кузьмина) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1895

Дата смерти

04.08.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Цыркулёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Цыркулёв Иван Андреевич

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1931

Сын: Цыркулёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Цыркулёв Иван Андреевич

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыркулёв Иван Андреевич

Смерть
04.08.1979
Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область
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