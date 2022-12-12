Цыркулёва (Кузьмина) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1895
Дата смерти04.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Цыркулёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Цыркулёв Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.07.1931
Отец ребёнка: Цыркулёв Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1979