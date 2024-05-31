Тайсина Гульгина Отчество — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайсина Гульгина Отчество

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Марсель Аликович

Рождение ребёнка
27.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Марсель Аликович

Рождение ребёнка
27.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Марсель Аликович

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