Тайсина Гульгина Отчество
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Марсель Аликович
Рождение ребёнка
27.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Марсель Аликович