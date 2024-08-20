Усачев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Усачев Иван Филиппович
Мать: Усачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1871
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1877
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1882
Сын: Усачев Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно