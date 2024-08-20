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Усачев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

1871 г.р.
Скрыто настройками приватности
1882 г.р.

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Усачев Иван Филиппович

Мать: Усачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Усачев Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1882

Сын: Усачев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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