Горчаков Прохор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Горчаков Семен Евстратович
Мать: Горчакова Екатерина
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горчаков Герасим Прохорович
Мать ребёнка: Горчакова Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Горчакова Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосия Прохоровна
Мать ребёнка: Горчакова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Прохоровна
Мать ребёнка: Горчакова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Прохоровна
Мать ребёнка: Горчакова Прасковья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Горчаков Андрей Прохорович
Мать ребёнка: Горчакова Прасковья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Горчаков Панфер Прохорович
Мать ребёнка: Горчакова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Егоровна
Смерть
Неизвестно