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Горчаков Прохор Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Горчаков Семен Евстратович

Мать: Горчакова Екатерина

Рождение ребёнка
1829

Сын: Горчаков Герасим Прохорович

Мать ребёнка: Горчакова Прасковья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Горчакова Прасковья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феодосия Прохоровна

Мать ребёнка: Горчакова Прасковья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Прохоровна

Мать ребёнка: Горчакова Прасковья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Прохоровна

Мать ребёнка: Горчакова Прасковья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Горчаков Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Горчакова Прасковья

Рождение ребёнка
1841

Сын: Горчаков Панфер Прохорович

Мать ребёнка: Горчакова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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