Филиппова (Воробьёва) Татьяна 1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова (Воробьёва) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Воробьёв Василий

Мать: Воробьёва (Яковлева) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019

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