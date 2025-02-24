Филиппова (Воробьёва) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Воробьёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2019