Schmidt (Zoepffel) Hildegard Johanna
Место рожденияQuellenstein, Pernau, Livland, Estonia
Дата рождения06.08.1889
Дата смерти12.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.05.1912
Pernau, Livland
Рождение ребёнка
08.11.1917
Дочь: Beate Dorothea
Отец ребёнка: Schmidt Oscar Herbert
Pernau, Livland
Рождение ребёнка
10.10.1930
Дочь: Dorothea Elisabeth
Отец ребёнка: Schmidt Oscar Herbert
Pernau, Livland, Estonia
Смерть
12.09.1949
Neuhaus, Schliersee, Bayern, Germany
Похороны
Неизвестно
Lübeck, Schlesw.-Holst., Germany