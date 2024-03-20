Schmidt (Zoepffel) Hildegard Johanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt (Zoepffel) Hildegard Johanna

Место рождения

Quellenstein, Pernau, Livland, Estonia

Дата рождения

06.08.1889

Дата смерти

12.09.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Quellenstein, Pernau, Livland, Estonia
Бракосочетание
27.05.1912

Муж: Schmidt Oscar Herbert

Pernau, Livland
Рождение ребёнка
08.11.1917

Дочь: Beate Dorothea

Отец ребёнка: Schmidt Oscar Herbert

Pernau, Livland
Рождение ребёнка
10.10.1930

Дочь: Dorothea Elisabeth

Отец ребёнка: Schmidt Oscar Herbert

Pernau, Livland, Estonia
Смерть
12.09.1949
Neuhaus, Schliersee, Bayern, Germany
Похороны
Неизвестно
Lübeck, Schlesw.-Holst., Germany
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