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Пертуев Тимофей Минович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Пертуев Мин Егорович

Мать: Пертуева Елена Никифоронва

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пертуева Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
13.03.1878

Дочь: Пертуева Христина Тимофеевна

Мать ребёнка: Пертуева Матрона Гавриловна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пертуев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пертуева Матрона Гавриловна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пертуев Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Пертуева Матрона Гавриловна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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