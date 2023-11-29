Пертуев Тимофей Минович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Пертуев Мин Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1878
Дочь: Пертуева Христина Тимофеевна
Мать ребёнка: Пертуева Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Пертуева Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пертуев Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: Пертуева Матрона Гавриловна
Смерть
Неизвестно