Резяпова Рифа Минниахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резяпова Рифа Минниахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1968

Отец: не указан

Мать: Таюпова Адия Ахматханова

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