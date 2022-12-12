Белов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Михаил Петрович

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Место рождения

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Призыв на военную службу
12.08.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Хиония Ивановна

Смерть
Неизвестно
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