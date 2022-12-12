Белов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
12.08.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Хиония Ивановна
Смерть
Неизвестно