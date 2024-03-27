Черкашин Филат
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1894
Дата смерти25.01.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1894
Отец: Черкашин Абросим
Мать: Черкашина Аксинья
Рождение ребёнка
27.11.1932
Сын: Черкашин Геннадий
Мать ребёнка: Черкашина Фёкла
Рождение ребёнка
07.11.1935
Сын: Черкашин Валентин
Мать ребёнка: Черкашина Фёкла
Рождение ребёнка
13.07.1939
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Черкашина Фёкла
Россия
Смерть
25.01.1960