Черкашин Филат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Филат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1894

Дата смерти

25.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1894

Отец: Черкашин Абросим

Мать: Черкашина Аксинья

Рождение ребёнка
27.11.1932

Сын: Черкашин Геннадий

Мать ребёнка: Черкашина Фёкла

Рождение ребёнка
07.11.1935

Сын: Черкашин Валентин

Мать ребёнка: Черкашина Фёкла

Рождение ребёнка
13.07.1939

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Черкашина Фёкла

Россия
Смерть
25.01.1960
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