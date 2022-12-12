Смольский Бронислав Хасеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Смольский Александр Брониславович
Мать ребёнка: Смольская Ева Сулеймановна
Дягили, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольская ? Брониславовна
Мать ребёнка: Смольская Ева Сулеймановна
Смерть
16.05.1953