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Смольский Бронислав Хасеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Смольский Александр Брониславович

Мать ребёнка: Смольская Ева Сулеймановна

Дягили, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольская Ева Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольская ? Брониславовна

Мать ребёнка: Смольская Ева Сулеймановна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Смерть
16.05.1953
Поставы, Поставский район, Витебская область
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