Осинцов Фатей Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсинцов Фатей Пахомович

Осинцов Фатей Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Осинцов Пахом Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Осинцов Федот Фотеевич

Мать ребёнка: Осинцова Соломея Афанасьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Палагея Фотеевна

Мать ребёнка: Осинцова Соломея Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинцова Соломея Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close