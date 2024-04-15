Осинцов Фатей Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Осинцов Пахом Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Осинцова Соломея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Палагея Фотеевна
Мать ребёнка: Осинцова Соломея Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно