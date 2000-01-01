Osipova Varsenik
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Osipov Ashot
Отец ребёнка: Osipov Mkrtych
Andijan, Uzbekistan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Papasyan Elena
Отец ребёнка: Osipov Mkrtych
Andijan, Uzbekistan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Osipov Nikolay
Отец ребёнка: Osipov Mkrtych
Смерть
Неизвестно