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Беляева Мария Яковлева

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

27.07.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1868 ст.

Отец: Беляев Иаков Терентев

Мать: Беляева Надежда Трофимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещение
28.07.1868 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемницей при крещении была «Той же деревни девица Афанасия Антониева Беляева». (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7207. Л. 185 об.-186); Мария была восприемницей при крещении племянницы Александры Николаевой 27... Показать все
Смерть
Неизвестно
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