Беляева Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения27.07.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1868 ст.
Отец: Беляев Иаков Терентев
Крещение
28.07.1868 ст.
Восприемницей при крещении была «Той же деревни девица Афанасия Антониева Беляева». (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7207. Л. 185 об.-186); Мария была восприемницей при крещении племянницы Александры Николаевой 27... Показать все
Смерть
Неизвестно