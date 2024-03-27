Нодова (Хургина) Хасса
Место рожденияОРША, Витебская Область, Беларусь
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти19.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Отец: Хургин Лейба Абрамович
Мать: Хургина (Тукацир) Сарра
Бракосочетание
1933
Муж: Нодов Юда
Рождение ребёнка
19.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нодов Юда
Рождение ребёнка
18.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нодов Юда
Смерть
19.07.1970
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно