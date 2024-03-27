Нодова (Хургина) Хасса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нодова (Хургина) Хасса

Место рождения

ОРША, Витебская Область, Беларусь

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

19.07.1970

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: Хургин Лейба Абрамович

Мать: Хургина (Тукацир) Сарра

Бракосочетание
1933

Муж: Нодов Юда

Рождение ребёнка
19.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нодов Юда

Рождение ребёнка
18.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нодов Юда

Смерть
19.07.1970
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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