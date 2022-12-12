Семенюк Григорий Лукианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1895 ст.
Жена: Семенюк Надежда Ивановна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
18.05.1899 ст.
Сын: Семенюк Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1900 ст.
Сын: Семенюк Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1902 ст.
Дочь: Семенюк Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1905 ст.
Дочь: Семенюк Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно