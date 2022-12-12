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Семенюк Григорий Лукианович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
22.10.1895 ст.

Жена: Семенюк Надежда Ивановна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
18.05.1899 ст.

Сын: Семенюк Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.10.1900 ст.

Сын: Семенюк Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.09.1902 ст.

Дочь: Семенюк Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.05.1905 ст.

Дочь: Семенюк Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Семенюк Надежда Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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