Лисин Липантий (Олимпий) Венедиктович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смерти05.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.
Сын: Лисин Меркурий Олимпиевич
Мать ребёнка: Лисина (Бетенькова) Анна Филипповна
ГААК 144-5-15, л. 438, №67м.
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.
Дочь: Булгакова (Лисина) Ольга Олимпиевна
Мать ребёнка: Лисина (Бетенькова) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Сын: Лисин Галактион Олимпиевич
Мать ребёнка: Лисина (Бетенькова) Анна Филипповна
Смерть
05.11.1937
Расстрел