Лисин Липантий (Олимпий) Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисин Липантий (Олимпий) Венедиктович

Место рождения

Пурысево, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

05.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Пурысево, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.

Сын: Лисин Меркурий Олимпиевич

Мать ребёнка: Лисина (Бетенькова) Анна Филипповна

Пурысево, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144-5-15, л. 438, №67м.
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.

Дочь: Булгакова (Лисина) Ольга Олимпиевна

Мать ребёнка: Лисина (Бетенькова) Анна Филипповна

Пурысево, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Лисин Галактион Олимпиевич

Мать ребёнка: Лисина (Бетенькова) Анна Филипповна

Пурысево, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.11.1937
Расстрел

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