Попов Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Алексей Ефимович

Попов Алексей Ефимович

Место рождения

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Попов Ефим Петрович

Мать: не указана

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Абрамий Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Агей Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Попов Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close