Попов Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Попов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область