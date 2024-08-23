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Литвиненков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Литвиненко Василий Гордеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненкова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненкова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Роман Николаевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Литвиненко Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Смерть
1911

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