Литвиненков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1911
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Литвиненко Василий Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненкова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвиненко Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвиненко Роман Николаевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Литвиненко Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Смерть
1911