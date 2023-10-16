Мотораева (Баранова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотораева (Баранова) Анна Семеновна

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Место рождения

дер. Инжавино, Тамбовская область

Дата рождения

09.09.1911

Дата смерти

08.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1911

Отец: Баранов Семен Феодосеевич

Мать: Баранова Ирина (Арина) Васильевна

дер. Инжавино, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.03.1934

Дочь: Чеснокова Галина Александровна

Отец ребёнка: Мотораев Александр Павлович

Рождение ребёнка
24.06.1938

Сын: Мотораев Борис Александрович

Отец ребёнка: Мотораев Александр Павлович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотораев Александр Павлович

Смерть
08.09.1989
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