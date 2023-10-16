Мотораева (Баранова) Анна Семеновна
Место рождениядер. Инжавино, Тамбовская область
Дата рождения09.09.1911
Дата смерти08.09.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1911
дер. Инжавино, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.03.1934
Дочь: Чеснокова Галина Александровна
Отец ребёнка: Мотораев Александр Павлович
Рождение ребёнка
24.06.1938
Сын: Мотораев Борис Александрович
Отец ребёнка: Мотораев Александр Павлович
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1989