Денисенко Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Агриппина Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.06.1896 ст.

Дата смерти

02.12.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1896 ст.

Отец: Денисенко Григорий Михайлович

Мать: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.12.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-S?i=259&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.12.1896 ст.
на отведенном кладбище
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