Денисенко Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1896 ст.
Дата смерти02.12.1896 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.12.1896 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-S?i=259&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.12.1896 ст.
на отведенном кладбище