Максим Степанов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Степан Федоров (Ич)
Мать: Аграфена Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ефимова?
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Максимов (Ич)
Мать ребёнка: Марья Ефимова?
Смерть
До 1815