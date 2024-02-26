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Максим Степанов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Степан Федоров (Ич)

Мать: Аграфена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ефимова?

Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Максимов (Ич)

Мать ребёнка: Марья Ефимова?

Смерть
До 1815

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